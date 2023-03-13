Бурова Настасья Феклистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Настасья Феклистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Буровъ Иванъ

сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Буровъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буровъ Иванъ

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