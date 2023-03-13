Бурова Настасья Феклистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Буровъ Иванъ
сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Буровъ Иванъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буровъ Иванъ