Орлов Самон Казак Выс. Рявкинского Ипатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Самон Казак Выс. Рявкинского Ипатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Орлов Ипат Гаврилов

Мать: Орлова Анна Петрова

Бракосочетание
29.04.1862

Жена: Анна Захарова

м. 22 вторым браком, ж. 26?
Рождение ребёнка
08.05.1866

Дочь: Гликерья Самонова

Мать ребёнка: Орлова Параскева Антропова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Параскева Антропова

Смерть
Неизвестно
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