Орлов Самон Казак Выс. Рявкинского Ипатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Орлов Ипат Гаврилов
Мать: Орлова Анна Петрова
Бракосочетание
29.04.1862
Жена: Анна Захарова
м. 22 вторым браком, ж. 26?
Рождение ребёнка
08.05.1866
Дочь: Гликерья Самонова
Мать ребёнка: Орлова Параскева Антропова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно