Орлова (Коркина) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Петр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Трофимов
Бракосочетание
18.05.1836
Муж: Орлов Ипат Гаврилов
Рождение ребёнка
01.04.1837
Дочь: Мария Ипатова
Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов
Рождение ребёнка
10.04.1839
Сын: Орлов Зосима Ипатов
Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Орлов Самон Казак Выс. Рявкинского Ипатов
Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епистимия? Ипатова
Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктиста Ипатова
Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов
Смерть
Неизвестно