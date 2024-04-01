Орлова (Коркина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Коркина) Анна Петрова

Орлова (Коркина) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркин Петр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Трофимов

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1836

Муж: Орлов Ипат Гаврилов

Рождение ребёнка
01.04.1837

Дочь: Мария Ипатова

Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов

Рождение ребёнка
10.04.1839

Сын: Орлов Зосима Ипатов

Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Орлов Самон Казак Выс. Рявкинского Ипатов

Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епистимия? Ипатова

Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктиста Ипатова

Отец ребёнка: Орлов Ипат Гаврилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close