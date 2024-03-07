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Будкин Трофим Матвеевич

Место рождения

с.Ташелка Самарской губернии

Дата рождения

1812

Дата смерти

03.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Буткин Матвей Иванович

Мать: Буткина Домника Илларионовна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1828

Сын: Буткин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна

село Ташелка
Рождение ребёнка
04.08.1830

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1835

Дочь: Феодосия Трофимовна

Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Латюшина Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1840

Дочь: Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна

село Ташелка
Рождение ребёнка
20.07.1842

Сын: Будкин Трофим Трофимович

Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна

с.Ташелка Самарской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
03.05.1892
с.Ташелка Самарской губернии
Похороны
05.05.1892
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