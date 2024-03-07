Будкин Трофим Матвеевич
Место рожденияс.Ташелка Самарской губернии
Дата рождения1812
Дата смерти03.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1828
Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна
село Ташелка
Рождение ребёнка
04.08.1830
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1835
Дочь: Феодосия Трофимовна
Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Латюшина Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1840
Дочь: Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна
село Ташелка
Рождение ребёнка
20.07.1842
Мать ребёнка: Будкина Анастасия Семеновна
с.Ташелка Самарской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
03.05.1892
с.Ташелка Самарской губернии
Похороны
05.05.1892