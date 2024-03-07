Латюшина (Буткина) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латюшина (Буткина) Евдокия Трофимовна

Место рождения

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

30.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.08.1830
Покровская церковь, Ташелка
Рождение
1837

Отец: Будкин Трофим Матвеевич

Мать: Будкина Анастасия Семеновна

село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
30.01.1893
село Ташелка
Похороны
31.01.1893
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