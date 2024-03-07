Латюшина (Буткина) Евдокия Трофимовна
Место рождениясело Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения1837
Дата смерти30.01.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.08.1830
Покровская церковь, Ташелка
Рождение
1837
село Ташелка, Ставропольский уезд, Симбирская губерния
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
30.01.1893
село Ташелка
Похороны
31.01.1893