Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна 27.05.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1958

Отец: Мокеев Алексей Иванович

Мать: Мокеева (Толмачева) Любовь Сергеевна

Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1982

Сын: Подгорнов Денис Михайлович

Отец ребёнка: Подгорнов Михаил Иванович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1985

Дочь: Завертилюк (Подгорнова) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Подгорнов Михаил Иванович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1989

Дочь: Першина (Подгорнова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Подгорнов Михаил Иванович

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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