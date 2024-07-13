Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1958
Рождение ребёнка
27.06.1982
Сын: Подгорнов Денис Михайлович
Отец ребёнка: Подгорнов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1985
Дочь: Завертилюк (Подгорнова) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Подгорнов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1989
Дочь: Першина (Подгорнова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Подгорнов Михаил Иванович