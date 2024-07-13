Мокеева (Толмачева) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1937
Дата смерти04.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1937
Рождение ребёнка
05.04.1956
Сын: Мокеев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мокеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1958
Дочь: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Мокеев Алексей Иванович
Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.10.1987