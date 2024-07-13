Мокеева (Толмачева) Любовь Сергеевна 25.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мокеева (Толмачева) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1937

Дата смерти

04.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1937

Отец: Толмачев Сергей Иванович

Мать: Толмачева (Половинкина) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1956

Сын: Мокеев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мокеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1958

Дочь: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Мокеев Алексей Иванович

Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.10.1987

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