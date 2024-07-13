Подгорнов Михаил Иванович 04.11.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подгорнов Михаил Иванович

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Место рождения

Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1955

Отец: Подгорнов Иван Павлович

Мать: Подгорнова (Комарова) Мария Ивановна

Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1982

Сын: Подгорнов Денис Михайлович

Мать ребёнка: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1985

Дочь: Завертилюк (Подгорнова) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1989

Дочь: Першина (Подгорнова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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