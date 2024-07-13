Подгорнов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1955
Рождение ребёнка
27.06.1982
Сын: Подгорнов Денис Михайлович
Мать ребёнка: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
03.02.1985
Дочь: Завертилюк (Подгорнова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
12.06.1989
Дочь: Першина (Подгорнова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Подгорнова (Мокеева) Надежда Алексеевна