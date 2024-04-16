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Петр Ефимович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
1842 ст.

Отец: Ефим Филиппович

Мать: Анна Григорьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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