Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Ефим Филиппович
Мать: Анна Григорьевна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.