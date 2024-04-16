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Ефим Филиппович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Филипп отец Ефима

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Семен Ефимович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Петр Ефимович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1853 ст.
Восприемник
14.02.1854 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 13.02.1854 Дата крещения 14.02.1854 Апухлицы Василий Семенович Апухлицы отец крестьянин Семен Ефимович Ап... Показать все
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все

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