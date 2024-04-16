Ефим Филиппович
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Филипп отец Ефима
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Семен Ефимович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Петр Ефимович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
1853 ст.
Восприемник
14.02.1854 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 13.02.1854 Дата крещения 14.02.1854 Апухлицы Василий Семенович Апухлицы отец крестьянин Семен Ефимович Ап... Показать все
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все