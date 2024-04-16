Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Семен Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Петр Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Филиппович
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.