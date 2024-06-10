Семёнов Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения26.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1887
Бракосочетание
07.10.1905
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1906
Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина
Рождение ребёнка
25.04.1908
Дочь: Семёнова (Семёнова) Гликерия Григорьева
Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина
Рождение ребёнка
14.07.1909
Дочь: Семёнова (Семёнова) Агриппина Григорьева
Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина
Рождение ребёнка
05.02.1912
Рождение ребёнка
12.07.1913
Рождение ребёнка
08.02.1915
Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина
Рождение ребёнка
17.03.1916
Рождение ребёнка
06.05.1918
Сын: Семёнов Николай Григорьев
Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина
Смерть
Неизвестно