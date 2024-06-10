Семёнов Григорий Иванов 26.09.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов Григорий Иванов

Место рождения

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1887

Отец: Семёнов Иван Александрович

Мать: Семёнова (Климова) Евдокия Петрова

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
07.10.1905

Жена: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Семёнов Авдей Григорьев

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.04.1908

Дочь: Семёнова (Семёнова) Гликерия Григорьева

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1909

Дочь: Семёнова (Семёнова) Агриппина Григорьева

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Семёнова (Семёнова) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Семёнова (Семёнова) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Семёнов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.03.1916

Дочь: Семёнова (Семёнова) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.05.1918

Сын: Семёнов Николай Григорьев

Мать ребёнка: Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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