Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1905
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1906
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1908
Дочь: Семёнова (Семёнова) Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1909
Дочь: Семёнова (Семёнова) Агриппина Григорьева
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1912
Рождение ребёнка
12.07.1913
Рождение ребёнка
08.02.1915
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1916
Рождение ребёнка
06.05.1918
Сын: Семёнов Николай Григорьев
Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно