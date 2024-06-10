Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнова (Кунгурова) Стефанида Ильина

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
07.10.1905

Муж: Семёнов Григорий Иванов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Семёнов Авдей Григорьев

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.04.1908

Дочь: Семёнова (Семёнова) Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1909

Дочь: Семёнова (Семёнова) Агриппина Григорьева

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Семёнова (Семёнова) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Семёнова (Семёнова) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Семёнов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.03.1916

Дочь: Семёнова (Семёнова) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.05.1918

Сын: Семёнов Николай Григорьев

Отец ребёнка: Семёнов Григорий Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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