Семёнова (Климова) Евдокия Петрова 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнова (Климова) Евдокия Петрова

Место рождения

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Климов Петр

Мать: не указана

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Иван Александрович

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Семёнов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Семёнов Иван Александрович

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.07.1890

Сын: Семёнов Павел Иванов

Отец ребёнка: Семёнов Иван Александрович

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.09.1891

Сын: Семёнов Севастьян Иванов

Отец ребёнка: Семёнов Иван Александрович

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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