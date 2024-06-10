Семёнова (Климова) Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Климов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1887
Отец ребёнка: Семёнов Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.07.1890
Сын: Семёнов Павел Иванов
Отец ребёнка: Семёнов Иван Александрович
Рождение ребёнка
20.09.1891
Отец ребёнка: Семёнов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно