Зотов Ермил Евтеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Зотов Евтей Арсентьев
Мать: Зотова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
16.08.1935
Сын: Зотов Петр Ермилович
Мать ребёнка: Стулова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1938
Мать ребёнка: Стулова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
Пропал без вести.