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Зотов Ермил Евтеевич

Место рождения

Гридино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зотов Евтей Арсентьев

Мать: Зотова Варвара Егоровна

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Зотов Петр Ермилович

Мать ребёнка: Стулова Анастасия Яковлевна

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1938

Сын: Зотов Дмитрий Ермилович

Мать ребёнка: Стулова Анастасия Яковлевна

Гридино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стулова Анастасия Яковлевна

Смерть
?.01.1942
Пропал без вести.
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