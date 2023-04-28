Стулова Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1935
Сын: Зотов Петр Ермилович
Отец ребёнка: Зотов Ермил Евтеевич
Рождение ребёнка
17.10.1938
Отец ребёнка: Зотов Ермил Евтеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Ермил Евтеевич
Смерть
Неизвестно