Стулова Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стулова Анастасия Яковлевна

Место рождения

Гридино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Зотов Петр Ермилович

Отец ребёнка: Зотов Ермил Евтеевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1938

Сын: Зотов Дмитрий Ермилович

Отец ребёнка: Зотов Ермил Евтеевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Ермил Евтеевич

Смерть
Неизвестно
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