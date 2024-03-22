Зотов Евтей Арсентьев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Зотов Арсений Иванов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Зотов Ермил Евтеевич
Мать ребёнка: Зотова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Зотова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Зотов Егор Евтеевич
Мать ребёнка: Зотова Варвара Егоровна
Смерть
Неизвестно