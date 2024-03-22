Зотов Евтей Арсентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Евтей Арсентьев

Место рождения

Гридино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Зотов Арсений Иванов

Мать: не указана

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Зотов Ермил Евтеевич

Мать ребёнка: Зотова Варвара Егоровна

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Зотов Василий Евтеевич

Мать ребёнка: Зотова Варвара Егоровна

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Зотов Егор Евтеевич

Мать ребёнка: Зотова Варвара Егоровна

Гридино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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