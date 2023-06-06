Карпакова Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Карпенко Екатерина Савельевна
Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич
Рождение ребёнка
03.09.1871 ст.
Сын: Карпаков Захар Савельевич
Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.
Дочь: Карпакова Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно