Карпакова Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпакова Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Карпенко Екатерина Савельевна

Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1871 ст.

Сын: Карпаков Захар Савельевич

Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.

Дочь: Карпакова Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпаков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Карпаков Савелий Николаевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпаков Савелий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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