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Карпаков Иван Савельевич

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпаков Савелий Николаевич

Мать: Карпакова Анна Борисовна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1880 ст.

Дочь: Бурлакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1882 ст.

Сын: Карпаков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1887 ст.

Дочь: Карпакова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1896 ст.

Сын: Карпаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпакова Агафья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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