Карпаков Иван Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1880 ст.
Дочь: Бурлакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.02.1882 ст.
Сын: Карпаков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.06.1887 ст.
Дочь: Карпакова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.11.1896 ст.
Мать ребёнка: Карпакова Агафья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно