Чинцова (Селезнева) Вера Корнельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинцова (Селезнева) Вера Корнельевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1883

Отец: Селезнев Корнилий Емельянович

Мать: Селезнева Гликерия Тимофеевна

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Чинцов Михаил Николаевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1911

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1917

Сын: Чинцов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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