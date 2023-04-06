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Селезнев Корнилий Емельянович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.09.1854

Дата смерти

24.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854

Отец: Селезнев Емельян Ильич

Мать: Селезнева Мелания Семеновна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
1878

Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич

Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Беляева Александра Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1883

Дочь: Чинцова Вера Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1886

Дочь: Евдокия Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Гликерия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1886
Причина смерти: легкие
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