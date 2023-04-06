Селезнев Корнилий Емельянович
Место рождения
Дата рождения13.09.1854
Дата смерти24.07.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич
Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Беляева Александра Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.09.1883
Дочь: Чинцова Вера Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1886
Дочь: Евдокия Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнева Гликерия Тимофеевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1886
Причина смерти: легкие