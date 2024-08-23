Елясина (Маркушина) Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Маркушина) Дарья Кирилловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.03.1878

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1878

Отец: Маркушин Кирилл Васильевич

Мать: Маркушина (Демина) Пелагея Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.03.1878
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Елясин Фёдор Григорьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1898

Сын: Елясин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: (Елясина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1901

Сын: Елясин Домиан Фёдорович

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1902

Дочь: (Елясина) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Елясин Кирилл Фёдорович

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1905

Дочь: (Елясина) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1908

Дочь: (Елясина) Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.1910

Сын: Елясин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1912

Дочь: (Елясина) Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1915

Сын: Елясин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919

Сын: Елясин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич

Смерть
После 01.07.1951

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