Елясина (Маркушина) Дарья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения27.03.1878
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1878
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.03.1878
Бракосочетание
06.02.1898
Рождение ребёнка
22.12.1898
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: (Елясина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1901
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
02.12.1902
Дочь: (Елясина) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1904
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
11.07.1905
Дочь: (Елясина) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
21.07.1908
Дочь: (Елясина) Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
?.01.1910
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.06.1912
Дочь: (Елясина) Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
14.05.1915
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919
Отец ребёнка: Елясин Фёдор Григорьевич
Смерть
После 01.07.1951