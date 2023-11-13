Елясин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.10.1919
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1919
Отец: Елясин Фёдор Григорьевич
Мать: Елясина Дарья Кирилловна
Военная служба
С 10.03.1942 по ?.01.1943
Воинское звание: красноармеец связист | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96557258
Работа или профессия
Неизвестно
фин. агент
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: пропал без вести в ходе боёв | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96557258