Елясин Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясин Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1919

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1919

Отец: Елясин Фёдор Григорьевич

Мать: Елясина Дарья Кирилловна

Военная служба
С 10.03.1942 по ?.01.1943
Воинское звание: красноармеец связист | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96557258
Работа или профессия
Неизвестно
фин. агент
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: пропал без вести в ходе боёв | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96557258
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