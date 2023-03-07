Чигровъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти17.04.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Чигровъ Андрей
Мать: Чигрова Татьяна
Рождение ребёнка
04.01.1799
Сын: Чигровъ Иванъ
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
25.09.1805
Дочь: Ерышева Фекла
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
03.10.1809
Дочь: Чигрова Устинья
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Титова Марья
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
12.04.1814
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
29.10.1816
Сын: Чигровъ Абрамъ
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гальцева Марія
Мать ребёнка: Чигрова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чигрова Евдокия
Смерть
17.04.1851
Александровка