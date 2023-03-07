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Чигровъ Иванъ

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Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

17.04.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Чигровъ Андрей

Мать: Чигрова Татьяна

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.01.1799

Сын: Чигровъ Иванъ

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
25.09.1805

Дочь: Ерышева Фекла

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
03.10.1809

Дочь: Чигрова Устинья

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Титова Марья

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
12.04.1814

Сын: Чигровъ Антонъ Анисимъ

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
29.10.1816

Сын: Чигровъ Абрамъ

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гальцева Марія

Мать ребёнка: Чигрова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигрова [ляпкина] Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигрова Евдокия

Смерть
17.04.1851
Александровка
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