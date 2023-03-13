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(Чигрова) Авдотья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Чигровъ Иванъ

Мать: Чигрова Евдокия

Александровка
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