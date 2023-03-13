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(Чигрова) Авдотья
(Чигрова) Авдотья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
1801
Пол
Женский
Отец
Чигровъ Иванъ
1775 г.р.
Мать
Чигрова Евдокия
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Чигровъ Иванъ
Мать:
Чигрова Евдокия
Александровка
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