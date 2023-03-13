Ерышева (Чигрова) Фекла
Место рожденияАлександровка
Дата рождения25.09.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1805
Отец: Чигровъ Иванъ
Мать: Чигрова Евдокия
Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1835
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ерышевъ Григорий
Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1836
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Ерышевъ Григорий
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерышевъ Григорий