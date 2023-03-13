Ерышева (Чигрова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Чигрова) Фекла

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

25.09.1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1805

Отец: Чигровъ Иванъ

Мать: Чигрова Евдокия

Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1835

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ерышевъ Григорий

Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1836

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Ерышевъ Григорий

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышевъ Григорий

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