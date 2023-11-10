Косаткина Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаткина Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.12.1895 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
В у Якова Прокопьевича Любимова вместе с Пермским мещанином Василием Георгиевичем Федюковым Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 346 № 193м стр 119
Бракосочетание
До 1895 ст.

Муж: не указан

Коллежский Советник г Перми
Смерть
Неизвестно
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