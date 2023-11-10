Косаткина Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
28.12.1895 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
В у Якова Прокопьевича Любимова вместе с Пермским мещанином Василием Георгиевичем Федюковым Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 346 № 193м стр 119
Бракосочетание
До 1895 ст.
Муж: не указан
Коллежский Советник г Перми
Смерть
Неизвестно