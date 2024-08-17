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(Шемис) Ванда Феликсовна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

30.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1899

Отец: Шемис Феликс Михайлович

Мать: Шемис Антонина Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
ИА Омской области, фонд №348, опись №2, дело №4, стр. 159 "Метрическая книга записи актов гражданского состояния Омского римско-католического приходского польского костела о рождении"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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