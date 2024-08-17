(Шемис) Ванда Феликсовна
Место рождения
Дата рождения30.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1899
Отец: Шемис Феликс Михайлович
Мать: Шемис Антонина Ивановна
ИА Омской области, фонд №348, опись №2, дело №4, стр. 159 "Метрическая книга записи актов гражданского состояния Омского римско-католического приходского польского костела о рождении"
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно