Бунаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Бунаков Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Бунаков Аверкий

Мать ребёнка: Бунакова Марина

Рождение ребёнка
1747

Сын: Бунаков Поликарп

Мать ребёнка: Бунакова Марина

Рождение ребёнка
1752

Сын: Бунаков Савелей

Мать ребёнка: Бунакова Марина

Смерть
Неизвестно
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