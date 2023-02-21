Бунаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Бунаков Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бунаков Аверкий
Мать ребёнка: Бунакова Марина
Рождение ребёнка
1747
Сын: Бунаков Поликарп
Мать ребёнка: Бунакова Марина
Рождение ребёнка
1752
Сын: Бунаков Савелей
Мать ребёнка: Бунакова Марина
Смерть
Неизвестно