Бунакова (Ширяева) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бунаков Аверкий
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1747
Сын: Бунаков Поликарп
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1752
Сын: Бунаков Савелей
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Смерть
Неизвестно