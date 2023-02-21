Бунакова (Ширяева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Ширяева) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Бунаков Аверкий

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Рождение ребёнка
1747

Сын: Бунаков Поликарп

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Рождение ребёнка
1752

Сын: Бунаков Савелей

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Смерть
Неизвестно
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