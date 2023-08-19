Фотиния Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотиния Дмитриевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Мать: Чапни /шалтей/ София

Смерть
Неизвестно
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