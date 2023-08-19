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Фотиния Дмитриевна
Фотиния Дмитриевна
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
1787 г.р.
Мать
Чапни /шалтей/ София
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Мать:
Чапни /шалтей/ София
Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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