Чапни /Шалтей/ София
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
С 1818 по 1832
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фотиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Христина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно