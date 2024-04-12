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Чапни /Шалтей/ София

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1818 по 1832

Муж: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фотиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Христина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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