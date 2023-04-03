Глухов (Куликова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов (Куликова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Куликов Василий Яковлевич

Мать: Куликов Екатерина (от Шувалова)

Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Мюхкюря Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Федорович

Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Иван Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Деревенская портниха
Смерть
1928
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург. Старо-Парголовское кладбище
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