Глухов (Куликова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1928
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
06.04.1900
Дочь: Мюхкюря Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Федорович
Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Деревенская портниха
Смерть
1928
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург. Старо-Парголовское кладбище