Глухов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Глухов федор Петрович
Мать: Глухова Пелагея (4 жена)
Рождение ребёнка
06.04.1900
Дочь: Мюхкюря Агапия Ивановна
Мать ребёнка: Глухов Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Глухов Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Глухов Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Почему то звали деревенский звездочет
Смерть
1927
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург. Старо-Парголовское кладбище