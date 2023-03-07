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Глухов Иван Федорович

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Место рождения

Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Глухов федор Петрович

Мать: Глухова Пелагея (4 жена)

Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Мюхкюря Агапия Ивановна

Мать ребёнка: Глухов Елизавета Васильевна

Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Глухов Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Глухов Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухов Елизавета Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Почему то звали деревенский звездочет
Смерть
1927
Парголово 2-е, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург. Старо-Парголовское кладбище
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