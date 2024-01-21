Калашникова Клавдия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1925
Рождение ребёнка
29.10.1949
Сын: Калашников Александр Петрович
Отец ребёнка: Калашников Пётр Макарович
Рождение ребёнка
07.04.1952
Дочь: Дрягина Галина Петровна
Отец ребёнка: Калашников Пётр Макарович
Рождение ребёнка
19.04.1954
Сын: Калашников Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Калашников Пётр Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно