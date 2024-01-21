Калашникова Клавдия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Клавдия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1925

Отец: Сурнин Георгий Евгеньевич

Мать: Сурнина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Калашников Александр Петрович

Отец ребёнка: Калашников Пётр Макарович

Рождение ребёнка
07.04.1952

Дочь: Дрягина Галина Петровна

Отец ребёнка: Калашников Пётр Макарович

Рождение ребёнка
19.04.1954

Сын: Калашников Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Калашников Пётр Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Пётр Макарович

Смерть
Неизвестно
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