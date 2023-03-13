Головановъ Вахромей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головановъ Вахромей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Головановъ Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дырина Федосья Вахромеева

Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева

Василиха
Рождение ребёнка
1743

Сын: Головановъ Титъ

Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Ефимья Яковлева

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