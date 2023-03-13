Головановъ Вахромей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Головановъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дырина Федосья Вахромеева
Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева
Василиха
Рождение ребёнка
1743
Сын: Головановъ Титъ
Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Голованова Ефимья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно