Голованова Ефимья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованова Ефимья Яковлева

Голованова Ефимья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дырина Федосья Вахромеева

Отец ребёнка: Головановъ Вахромей

Василиха
Рождение ребёнка
1743

Сын: Головановъ Титъ

Отец ребёнка: Головановъ Вахромей

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Головановъ Вахромей

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Головановъ Вахромей

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головановъ Вахромей