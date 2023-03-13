Голованова Ефимья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дырина Федосья Вахромеева
Отец ребёнка: Головановъ Вахромей
Василиха
Рождение ребёнка
1743
Сын: Головановъ Титъ
Отец ребёнка: Головановъ Вахромей
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Головановъ Вахромей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Головановъ Вахромей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головановъ Вахромей