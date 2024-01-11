Чернигин Нестер Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернигин Нестер Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1921

Сын: Чернигин Павел Нестерович

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Леонид Нестерович

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Веналий Нестерович

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Нестеровна

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Константин Нестерович

Мать ребёнка: Неизвестно ?

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