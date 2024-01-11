Чернигин Нестер Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1921
Сын: Чернигин Павел Нестерович
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Леонид Нестерович
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Веналий Нестерович
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Нестеровна
Мать ребёнка: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Константин Нестерович
Мать ребёнка: Неизвестно ?