(Чернигина) Валентина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернигина) Валентина Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернигин Нестер Неизвестно

Мать: Неизвестно ?

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