Жаров Кирилл Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Сергей Михайлович
Мать: Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Кирилловна
Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
17.07.1838
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Марфа Никифоровна
Смерть
Неизвестно