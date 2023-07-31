Жаров Кирилл Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Кирилл Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сергей Михайлович

Мать: Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Кирилловна

Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Жаров Иван Кириллович

Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Жаров Иван Кириллович

Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Жаров Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
17.07.1838

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Жарова Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Марфа Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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