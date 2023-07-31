Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Михаил Емельянович
Мать: Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
31.01.1806
Сын: Жаров Парфентий Сергеевич
Мать ребёнка: Татьяна Егоровна
Московская область Село Парфентьево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно