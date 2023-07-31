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Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Михаил Емельянович

Мать: Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жаров Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Жаров Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
31.01.1806

Сын: Жаров Парфентий Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Егоровна

Московская область Село Парфентьево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно