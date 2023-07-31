Жаров Парфентий Сергеевич
Место рожденияМосковская область Село Парфентьево
Дата рождения31.01.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1806
Отец: Сергей Михайлович
Мать: Татьяна Егоровна
Московская область Село Парфентьево
Рождение ребёнка
1829
Сын: Жаров Прокопий Парфентьевич
Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кислова Ирина Парфентьевна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
01.11.1834
Дочь: Матрена Парфентьевна
Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
26.03.1842
Сын: Жаров Никита Парфентьевич
Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно