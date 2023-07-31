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Жаров Парфентий Сергеевич

Место рождения

Московская область Село Парфентьево

Дата рождения

31.01.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1806

Отец: Сергей Михайлович

Мать: Татьяна Егоровна

Московская область Село Парфентьево
Рождение ребёнка
1829

Сын: Жаров Прокопий Парфентьевич

Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кислова Ирина Парфентьевна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
01.11.1834

Дочь: Матрена Парфентьевна

Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Жаров Пётр Парфентьевич

Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
26.03.1842

Сын: Жаров Никита Парфентьевич

Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Жаров Семён Парфентьевич

Мать ребёнка: Жарова Татьяна Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Татьяна Зиновьевна

Смерть
Неизвестно