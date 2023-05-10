Чеснова Параковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснова Параковья Васильевна

Чеснова Параковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чеснов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Чеснов Терентий

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснов Терентий

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close