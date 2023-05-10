Чеснова Параковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Чеснов Терентий
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеснов Терентий
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Смерть
Неизвестно