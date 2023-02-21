Boock (Nunes Vaz) Abigail (Avril)
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1908
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908
Отец: Nunes Vaz Joseph
Мать: Nunes-Vaz Sarah
Рождение ребёнка
12.05.1933
Сын: Boock David Mark
Отец ребёнка: Boock Samuel Stanley
Рождение ребёнка
04.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Boock Samuel Stanley
Wellington New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Boock Samuel Stanley
Смерть
2004