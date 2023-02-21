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Boock (Nunes Vaz) Abigail (Avril)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1908

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908

Отец: Nunes Vaz Joseph

Мать: Nunes-Vaz Sarah

Рождение ребёнка
12.05.1933

Сын: Boock David Mark

Отец ребёнка: Boock Samuel Stanley

Рождение ребёнка
04.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Boock Samuel Stanley

Wellington New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Boock Samuel Stanley

Смерть
2004
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