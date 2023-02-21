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Boock Samuel Stanley

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Место рождения

Wellington New Zealand

Дата рождения

1890

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Boock Israel (Isaac Elec)

Мать: Boock Leah «Lilly»

Wellington New Zealand
Рождение ребёнка
12.05.1933

Сын: Boock David Mark

Мать ребёнка: Boock Abigail (Avril)

Рождение ребёнка
04.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Boock Abigail (Avril)

Wellington New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Boock Abigail (Avril)

Смерть
1957
New Zealand
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