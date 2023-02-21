Boock Samuel Stanley
Место рожденияWellington New Zealand
Дата рождения1890
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Boock Israel (Isaac Elec)
Мать: Boock Leah «Lilly»
Wellington New Zealand
Рождение ребёнка
12.05.1933
Сын: Boock David Mark
Мать ребёнка: Boock Abigail (Avril)
Рождение ребёнка
04.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Boock Abigail (Avril)
Wellington New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Boock Abigail (Avril)
Смерть
1957
New Zealand