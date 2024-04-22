Жгун (Раева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Раева) Мария Андреевна

Место рождения

Белогурово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1876 ст.

Отец: Раев Андрей Тимофеевич

Мать: Раева Ирина Гавриловна

Белогурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Киселёва Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.

Сын: Жгун Тимофей Кириллович

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1899 ст.

Дочь: Маркевич Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1901 ст.

Дочь: Жгун Акулина Кирилловна

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Дочь: Жгун Василиса Кирилловна

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.

Сын: Жгун Иван Кириллович

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.

Дочь: Жгун Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.

Сын: Жгун Яков Кириллович

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.

Сын: Жгун Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Кирилл Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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