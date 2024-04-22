Жгун (Раева) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1876 ст.
Отец: Раев Андрей Тимофеевич
Мать: Раева Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Киселёва Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1899 ст.
Дочь: Маркевич Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1901 ст.
Дочь: Жгун Акулина Кирилловна
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Дочь: Жгун Василиса Кирилловна
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.
Сын: Жгун Иван Кириллович
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.
Дочь: Жгун Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.
Сын: Жгун Яков Кириллович
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Жгун Кирилл Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно