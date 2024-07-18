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Маркевич (Жгун) Марфа Кирилловна

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Место рождения

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

05.02.1899 ст.

Дата смерти

03.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1899 ст.

Отец: Жгун Кирилл Алексеевич

Мать: Жгун (Раева) Мария Андреевна

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.06.1918

Муж: Маркевич Михаил Прокофьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1919

Сын: Маркевич Семён Михайлович

Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1925

Дочь: Маркевич Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Маркевич Павел Михайлович

Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1931

Сын: Маркевич Иван Михайлович

Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
03.06.1975
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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