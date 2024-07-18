Маркевич (Жгун) Марфа Кирилловна
Место рождения
Дата рождения05.02.1899 ст.
Дата смерти03.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1899 ст.
Бракосочетание
16.06.1918
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1919
Сын: Маркевич Семён Михайлович
Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
27.03.1925
Дочь: Маркевич Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Маркевич Павел Михайлович
Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
23.11.1931
Отец ребёнка: Маркевич Михаил Прокофьевич
Смерть
03.06.1975
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область