Зубрилин Павел Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубрилин Павел Афонасьев

Зубрилин Павел Афонасьев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.06.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1863 ст.

Отец: (Ширев Ширяев) Афонасий Васильев

Мать: Агафья Спиридонова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Афонасий Васильев и законная его жена Агафья Спиридонова,оба православного исповедания
Крещение
29.06.1863 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни временнообязанный крестьянин Антон Кондратьев и временнообязанная женка Фекла иванова
Бракосочетание
08.01.1882 ст.

Жена: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки умершего крестьянина Афанасия Васильева сын Павел,православный и первым браком (18 лет). Деревни Макаровки крестьянина Елисея Афонасьева дочь Ксения,православная и первым браком (18 ... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Сын: Зубрилин Зубрилов Сергей Павлов

Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Зубрилин Сергей Павлов

Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1890 ст.

Дочь: (Зубрилова Зубрилина) Ирина Павлова

Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1891 ст.

Сын: Зубрилов Зубрилин Иван Павлов

Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Рождение ребёнка
05.08.1895 ст.

Сын: Зубрилов (Зубрин) Емельян Павлович

Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Метрика-Деревни Нератовки Павел Афонасьев Зубрин и законная жена его Ксения Елисеева,оба православные. на памятнике-Зубрилов Емельян Павлович-19.08.1895г.-26.09.1958г.
Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.

Сын: Зубрилин Зубрилов Роман Павлов

Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1904 ст.

Дочь: (Зубрилина) Анна Павлова

Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1912 ст.

Жена: Зубрилина Евдокия Ильина

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин вдов по 1-му браку Павел Афонасьев Зубрилин, православного исповедания, вторым браком (48 лет). Деревни Добромыш крестьянская вдова по 1 браку Евдокия Ильина,православного... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.