Зубрилин Павел Афонасьев
Место рождения
Дата рождения28.06.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1863 ст.
Деревни верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Афонасий Васильев и законная его жена Агафья Спиридонова,оба православного исповедания
Крещение
29.06.1863 ст.
Восприемники: Той же деревни временнообязанный крестьянин Антон Кондратьев и временнообязанная женка Фекла иванова
Бракосочетание
08.01.1882 ст.
Деревни Нератовки умершего крестьянина Афанасия Васильева сын Павел,православный и первым браком (18 лет). Деревни Макаровки крестьянина Елисея Афонасьева дочь Ксения,православная и первым браком (18 ... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.
Сын: Зубрилин Зубрилов Сергей Павлов
Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева
Рождение ребёнка
1885 ст.
Рождение ребёнка
13.04.1890 ст.
Дочь: (Зубрилова Зубрилина) Ирина Павлова
Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева
Рождение ребёнка
12.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1895 ст.
Сын: Зубрилов (Зубрин) Емельян Павлович
Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева
Метрика-Деревни Нератовки Павел Афонасьев Зубрин и законная жена его Ксения Елисеева,оба православные. на памятнике-Зубрилов Емельян Павлович-19.08.1895г.-26.09.1958г.
Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.
Сын: Зубрилин Зубрилов Роман Павлов
Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева
Рождение ребёнка
20.06.1904 ст.
Дочь: (Зубрилина) Анна Павлова
Мать ребёнка: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева
Бракосочетание
11.01.1912 ст.
Жена: Зубрилина Евдокия Ильина
Деревни Нератовки крестьянин вдов по 1-му браку Павел Афонасьев Зубрилин, православного исповедания, вторым браком (48 лет). Деревни Добромыш крестьянская вдова по 1 браку Евдокия Ильина,православного... Показать все
Смерть
Неизвестно