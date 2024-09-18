Зубрилина Евдокия Ильина 1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубрилина Евдокия Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1912 ст.

Муж: Зубрилин Павел Афонасьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин вдов по 1-му браку Павел Афонасьев Зубрилин, православного исповедания, вторым браком (48 лет). Деревни Добромыш крестьянская вдова по 1 браку Евдокия Ильина,православного... Показать все

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