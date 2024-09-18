Зубрилина Евдокия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1912 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин вдов по 1-му браку Павел Афонасьев Зубрилин, православного исповедания, вторым браком (48 лет). Деревни Добромыш крестьянская вдова по 1 браку Евдокия Ильина,православного... Показать все