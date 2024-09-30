Зубрилов Зубрилин Иван Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1891 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.
Сын: Зубрилов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Зубрилова (Ершова) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
05.06.1914 ст.
Дочь: (Зубрилова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Зубрилова (Ершова) Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно