Зубрилов Зубрилин Иван Павлов 12.10.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубрилов Зубрилин Иван Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1891 ст.

Отец: Зубрилин Павел Афонасьев

Мать: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрилова (Ершова) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.

Сын: Зубрилов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зубрилова (Ершова) Евдокия Яковлева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1914 ст.

Дочь: (Зубрилова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Зубрилова (Ершова) Евдокия Яковлева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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